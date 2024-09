Papa Francesco è arrivato in Indonesia, incontro "valbormidese" con l'altarese Monsignor Pioppo

Papa Francesco è giunto in Indonesia, la prima tappa di un lungo viaggio apostolico che lo porterà anche in altre nazioni dell'Asia e dell'Oceania. L'aereo dell'Ita Airways, partito dallo scalo romano di Fiumicino è atterrato all'Aeroporto Internazionale di Giacarta Soekarno-Hatta.

Questo viaggio, il 45esimo del suo pontificato, segna un momento storico per la Chiesa e per il Papa, che si impegna a rafforzare i legami con le comunità cattoliche e interreligiose in questa vasta e diversificata regione del mondo.

Ad accoglierlo, in un'atmosfera carica di emozione e rispetto, c'erano il Ministro per gli Affari Religiosi dell'Indonesia e due bambini in abiti tradizionali, che hanno offerto fiori al Pontefice come segno di benvenuto. Un momento di particolare calore, che ha evidenziato l'importanza di questo incontro tra culture e religioni diverse.

Tra coloro che hanno ricevuto Papa Francesco c'era anche Monsignor Piero Pioppo, figura di rilievo della diplomazia vaticana. Originario di Altare, è stato nominato Nunzio Apostolico in Indonesia nel 2017 dallo stesso Papa Francesco, e nel 2018 è stato incaricato di rappresentare la Santa Sede presso l'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (ASEAN).

Monsignor Pioppo ha avuto un ruolo chiave nel rafforzare i rapporti tra la Santa Sede e l'Indonesia, guidando la delegazione vaticana alla conferenza sugli oceani di Bali, un evento che ha sottolineato l'impegno della Chiesa su tematiche ecologiche di rilevanza globale. La sua azione diplomatica ha portato a una serie di incontri tra le autorità indonesiane e il Vaticano, culminati nel sostegno esplicito della Santa Sede alla controversa politica di lotta alla pesca illegale promossa dal governo indonesiano.

Questo incontro ha assunto un sapore tutto valbormidese, considerando le radici di Papa Francesco. La nonna paterna del Pontefice infatti, Margherita Rosa Vassallo, nacque il 27 febbraio 1884 nel comune di Piana Crixia, nella frazione di Schenardo.