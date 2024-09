Bus, proclamato sciopero nazionale di 8 ore per lunedì 9 settembre

Le segreterie Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna hanno proclamato uno sciopero di 8 ore per lunedì 9 settembre 2024, che interesserà il trasporto pubblico locale.

"In seguito all’ultimo sciopero di 4 ore, tenutosi il 18 luglio, e dopo mesi di trattative, purtroppo non si è ancora giunti a una soluzione soddisfacente per le lavoratrici e i lavoratori del comparto, che chiedono il rinnovo del contratto collettivo nazionale", spiegano i sindacati.

"Nello specifico, dopo lo sciopero del 18 luglio, non è seguita nessuna convocazione né da parte delle istituzioni né dalle parti datoriali. Queste ultime, secondo i sindacati, hanno assunto posizioni inaccettabili riguardo alle istanze promosse dalle lavoratrici e dai lavoratori".

"Tra le richieste, l’adozione di misure concrete per la sicurezza del personale viaggiante e il potenziamento degli organici aziendali. La carenza di personale sta portando al taglio del servizio nei vari territori. Tra le motivazioni della fuga dal trasporto pubblico locale c'è anche una questione di salari bassi. Per questi motivi è stata proclamata una seconda azione di sciopero nazionale", concludono i sindacati.

Per quanto riguarda la provincia di Savona e l’azienda Tpl Linea, lo sciopero interesserà: il personale viaggiante e graduato dalle 9:00 alle 17:00; il restante personale per l’intero turno; il personale esentato, come da accordi vigenti.