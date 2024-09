Danni alluvionali nell'albenganese, anche dalla Provincia la richiesta dello stato di calamità naturale

Non solo Amministrazione comunale ingauna e Regione, che stamani hanno effettuato un sopralluogo congiunto nelle aree maggiormente colpite, si sono mosse in queste ore per trovare le risposte, anche economiche, ai danni da maltempo che ieri (5 settembre, ndr) hanno colpito l'albenganese e le sue attività produttive agricole in particolare.

A muoversi è stata anche la Provincia di Savona avviando le pratiche di sua competenza: "Preso atto della gravità della situazione - dichiara in una nota il presidente Pierangelo Olivieri - e dopo aver contattato per le vie brevi la maggior parte delle associazioni di categoria, con cui proseguiremo il dialogo nelle prossime ore e giorni, ci siamo immediatamente attivati per fronteggiare questa calamità naturale, avviando le prime iniziative e misure di supporto. Così come il Comune di Albenga, primo Ente competente per Territorio, anche a livello Comprensoriale abbiamo provveduto, nella giornata odierna, a formalizzare una nota indirizzata alla Regione, richiedendo l’attivazione delle consuete procedure per il riconoscimento dello stato di emergenza da parte del Governo".