Maltempo ad Albenga, milioni di danni all’agricoltura, Coldiretti: “Subito stato di calamità”

Ad Albenga le strade sono fiumi. Da stanotte le forti piogge, che hanno provocato l’esondazione di alcuni corsi d’acqua, hanno creato allagamenti, con case sommerse, frane e serre distrutte.

Dalla notte la Protezione Civile di Albenga è impegnata in interventi di emergenza su tutto il territorio essendo caduti 103 mm di pioggia in sole 3 ore (leggi QUI).

“Una situazione drammatica al risveglio questa mattina - commentano Marcello Grenna e Antonio Ciotta, Presidente e Direttore di Coldiretti Savona -. Le nostre aziende hanno subito gravi danni, perlopiù irreparabili, alle serre e ai campi con vasi completamente distrutti e piante che, a causa del fango, non potranno essere salvate”.

“Si tratta di milioni di danni per questo chiediamo venga, con urgenza, attivato lo stato di calamità affinché le nostre imprese possano riprendere la loro attività. Le aree a rischio idrogeologico per frane e alluvioni sono sempre più numerose a causa della cementificazione e della mancata gestione dei corsi d’acqua e l’agricoltura deve sempre di più affrontare i cambiamenti climatici con una tendenza alla tropicalizzazione che si manifesta con una più elevata frequenza di manifestazioni violente come quella di questa notte e di queste ore”, concludono.