Murialdo, telefonia fissa out in borgata Riofreddo, è il quarto episodio da inizio agosto

La borgata di Riofreddo sta affrontando un problema persistente: il malfunzionamento della telefonia fissa.

"È il quarto episodio dall'inizio del mese di agosto, e i residenti sono costretti a vivere senza un servizio essenziale per giorni interi, senza che il problema sia legato a condizioni meteorologiche avverse", commenta il sindaco di Murialdo, Michele Franco.

Tale situazione sta avendo un impatto notevole sugli abitanti della borgata.

"In quella zona vivono principalmente anziani che dipendono fortemente dai telefoni fissi per le loro comunicazioni quotidiane e per ricevere assistenza. Inoltre, la copertura del segnale della rete mobile è estremamente inadeguata, aggravando ulteriormente il problema," ha spiegato il primo cittadino.