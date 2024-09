Petizione per riaprire Corso Italia, raccolte 2100 firme: "Grazie ai commercianti e cittadini che vogliono far sentire la loro voce al Sindaco"

"Piazza Mameli è diventata in certe ore una nuvola di smog e rumore - aveva proseguito Orsi - . Vorremmo che la città reagisse a chi in consiglio Comunale ha avuto il coraggio di dire che 'ci vuole solo del tempo, che i cittadini vanno educati'. Non siamo in un regime, io e credo molto savonesi, non voglio essere educato da chi mi amministra. Se come speriamo da oggi al Mercato del lunedì vedremo 4/500 firme, sarà un settembre caldo ed andremo avanti finché qualcuno dovrà accorgersene di quanti siamo".

La petizione si può firmare in via Paleocapa-angolo Corso Italia davanti alla gioielleria Vecchia Savona dalle 17 alle 19 e nei negozi: ll Pellicano (Via Manzoni); Caffè Centrale (Piazza Mameli); Bar Olimpia (Via dei Vegerio); Autoscuola Mura (Via Battisti); Pet Shop (Via dei Vegerio); Casa della Gomma (Corso Italia); Cocktail Balance (Via Baglietto – Darsena); Polleria Cri e Mauri (Corso Tardy e Benech); Bar Cucciolo (Via Boselli); By Sabina Hairstyle (Via Vanini 25r) Tabaccheria (Via Verdi-angolo via Padova).