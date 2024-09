Area Marina Protetta dell’Isola di Bergeggi: aumentati i controlli della Guardia Costiera, 20 sanzioni nel 2024

Nel corso del 2024, la Guardia Costiera ha aumentato i controlli e le missioni, anche in orario notturno, nel tratto di mare ricadente nell’Area Marina Protetta dell’Isola di Bergeggi.

Si tratta di un’attività di sorveglianza dei vincoli previsti dal decreto istitutivo dell’Area Marina Protetta, il cui svolgimento è demandato per legge al Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera e potenziato in virtù di una apposita convenzione stipulata con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, al fine di svolgere una capillare sorveglianza con l’impiego di mezzi sia navali che aerei, oltre al nucleo subacqueo.

Nel corso dell’anno 2024, sono stati effettuati dai mezzi navali della Guardia Costiera di Savona circa 160 controlli ed accertate 20 sanzioni amministrative per violazioni in materia di pesca, navigazione ed ancoraggio nel suddetto tratto di mare, caratterizzato da fondali di coralligeno e praterie di posidonia oceanica, dove il mancato rispetto delle norme può provocare danni a un habitat naturale particolarmente delicato. Frequenti sono le segnalazioni che pervengono alla Sala Operativa della Guardia Costiera da parte degli stessi cittadini, che segnalano comportamenti di diportisti in violazione ai regolamenti vigenti.

Sempre nella zona in prossimità dell’Isola di Bergeggi, dove vige il divieto di transito alle unità mercantili nell’area circostante di 2 miglia nautiche (norma istituita a seguito del Decreto interministeriale del 02/03/2021, teso alla protezione delle aree sensibili nel mare territoriale), è stato denunciato alla competente Procura della Repubblica un comandante di unità mercantile battente bandiera straniera per il mancato rispetto della norma nazionale.

Infine, a tutela dell’ambiente marino, la Guardia Costiera di Savona, in collaborazione con il Centro Nautico Vadese, nel corso dell’ultima settimana ha partecipato all’operazione “Fondali Puliti” nella zona di Bergeggi e nelle aree limitrofe, dove sono stati rimossi dai subacquei professionali alcuni rifiuti giacenti sui fondali, come pneumatici, un vecchio scafo di un natante da diporto e alcuni spezzoni di una rete da pesca.

L’attività della Guardia Costiera continuerà anche nei prossimi mesi, al fine di garantire il rispetto e la tutela del patrimonio naturalistico di un’area sensibile e preziosa come l’Isola di Bergeggi.

Si ricorda che, in caso di necessità di assistenza o soccorso in mare, è possibile in ogni momento contattare la Guardia Costiera via radio, sul canale 16, oppure telefonicamente al numero gratuito 1530 o tramite il NUE 112. Le norme inerenti l’A.M.P. possono essere visionate anche sul sito www.ampisolabergeggi.it.