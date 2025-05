Peste suina, primo caso di positività ad Albisola

Dopo mesi senza casi riscontrati, ad Albisola Superiore un cinghiale è risultato positivo alla peste suina.

Ad annunciarlo l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e della Valle d'Aosta nel consueto report settimanale.

In Liguria sono state riscontrate altre 4 positività oltre all'ungulato trovato senza vita sul territorio albisolese tra Luceto e Ellera: tre in provincia di Genova, una a Mignanego (quattordici in totale), e due a Recco (nove) e uno a Savona (cinque in totale). Il totale in regione sale a 1080.

Con il caso di Albisola Superiore crescono a 180 i Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla peste suina. Non sono da escludere altri casi nel savonese.

"Siamo di nuovo da capo. Nel momento in c'era la peste suina nel savonese si era andati a zonizzare i territori, ora si stava andando verso le aree indenne e ritorniamo ad avere positività - il commento del Sindaco Maurizio Garbarini - Ci sarà quindi difficoltà nel controllo, negli abbattimenti e nelle gestioni delle carcasse e si dovrà procedere, presumo, con i vari campionamenti. Aspetto comunque l'ufficialità della positività".

In provincia di Savona erano state ritrovate 4 positività a Cairo Montenotte, 2 a Dego, 11 a Giusvalla, 12 a Mioglia, 2 a Pontinvrea, 59 a Sassello, 11 a Stella, 14 a Urbe e 35 a Varazze.