Casting aperti in Liguria per il lungometraggio "Bugiarda"

La Liguria si prepara ad accogliere un nuovo progetto cinematografico con il film "Bugiarda", un thriller psicologico che ruota attorno alla misteriosa scomparsa di Maryam. La trama segue le vicende di due famiglie devastate da questo tragico evento, con Luisa, la migliore amica della ragazza scomparsa, al centro delle indagini. In un gioco di tensioni e segreti, il film esplora le dinamiche familiari, la colpa e la ricerca della verità.

Trama del film

La scomparsa di Maryam, giovane ragazza di origini mediorientali, sconvolge l’equilibrio di due famiglie. La sua migliore amica, Luisa, viene sospettata di essere coinvolta nella sparizione, ma rimane ostinatamente in silenzio. Da un lato, c'è una madre che non riconosce più sua figlia e un padre disposto a tutto pur di proteggerla. Dall’altro, una madre e uno zio preoccupati, in cerca disperata della verità.

Ruoli ricercati

La produzione è alla ricerca di attori per i seguenti ruoli principali:

Luisa: età scenica 16 anni. Adolescente problematica, enigmatica e introversa.

Maryam: età scenica 16 anni, con tratti mediorientali o indiani. Testarda e intraprendente.

Ginevra: età scenica 19-25 anni. Empatica e socievole, personaggio chiave nelle dinamiche del gruppo.

Francesca: età scenica 25-35 anni. Donna sempre propositiva e ottimista.

Anna: età scenica 40 anni. Madre tormentata che lotta con i propri demoni interiori.

Shaheena: età scenica 35-40 anni, con tratti mediorientali o indiani. Ribelle verso le tradizioni familiari.

Luca: età scenica 19-25 anni. Amico di Ginevra, pacato e timido, con un interesse romantico per lei.

Simone: età scenica 25-35 anni. Persona piena di iniziative, ma testarda.

Claudio: età scenica 40-50 anni. Imprenditore facoltoso, emotivo ed empatico.

Enrico: età scenica 40-50 anni. Poliziotto burbero, sicuro di sé, ma dalla moralità discutibile.

Fazal: età scenica 40-50 anni, con tratti mediorientali o indiani. Fortemente legato alle tradizioni.

Figurazioni speciali

Si cercano inoltre figuranti, uomini e donne, tra i 16 e i 70 anni.

Date e luoghi del casting

I casting in presenza si terranno in due diverse sedi in Liguria:

- 6 e 7 settembre 2024 dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:30 alle ore 18:30 presso Villa Durazzo Bombrini, Via Lodovico Antonio Muratori 5, Genova.

- 8 settembre 2024 dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:30 alle ore 18:30 presso Il Capannone dei Carri, Via Magenta 10, Loano (SV).

È severamente vietato contattare la produzione in modi diversi dall’indirizzo e-mail indicato. I minori devono essere accompagnati da un genitore.

Come candidarsi

Chi è impossibilitato a partecipare di persona, può inviare la propria candidatura via e-mail entro il 5 settembre 2024 all’indirizzo castingattori@outlook.it.

Si richiede di allegare:

- Dati anagrafici completi.

- Almeno 3 fotografie recenti (primo piano, figura intera e profilo).

- Eventuali curriculum, video o link a partecipazioni precedenti.

Non è necessaria una preparazione specifica per tutti i ruoli, ma verrà data priorità a persone motivate e affidabili.