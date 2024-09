"Da Luciano" festeggia 70 anni: il primo locale a portare la pizza a Cairo

C’è un angolo speciale a Cairo Montenotte, in piazza della Vittoria, dove il tempo sembra essersi fermato. È qui che, dal 1954, gli inconfondibili profumi di farinata e pizza si intrecciano ai ricordi di generazioni. Ogni volta che si varca la soglia dello storico locale "Da Luciano", si viene avvolti dalla magia di un passato che resiste, custodito nelle mura di una pizzeria che ha segnato la storia della cittadina.

Lunedì 9 settembre sarà una data speciale: "Da Luciano" spegnerà 70 candeline, e la comunità cairese è pronta a riunirsi per celebrare questo traguardo con una festa che promette di evocare tanti ricordi e di creare nuovi momenti da condividere.

Tutto ebbe inizio quando Luciano Germone decise di aprire questo locale, il primo a portare la pizza a Cairo. In un’epoca in cui questo piatto non era ancora così diffuso, Luciano comprese subito il potenziale e, con passione e dedizione, trasformò il suo locale in un punto di riferimento per chiunque volesse gustare una pizza fragrante o una farinata dorata. Il suo amore per la cucina e l’attenzione ai dettagli fecero sì che il nome "Da Luciano" diventasse sinonimo di qualità e tradizione.

Col passare degli anni, il testimone è passato al figlio Guido, che, con la stessa cura, ha continuato a portare avanti l’eredità del padre, mantenendo intatto lo spirito che da sempre caratterizza il locale. Oggi, "Da Luciano" non è solo un luogo dove mangiare, ma un vero simbolo per la comunità valbormidese, un posto dove generazioni si sono incontrate e dove sono stati custoditi ricordi preziosi.

Da bambino cairese, non posso che ricordare con nostalgia quando, insieme a mio padre, scendevamo i pochi gradini del locale per andare a prendere la farinata. Il profumo caldo e avvolgente di pizza e farinata ci accoglieva subito, ma prima di tutto c’era quel grande poster di Michel Platini, con la maglia bianconera, appeso alla parete. Quel piccolo dettaglio era il segnale che ci trovavamo in un luogo speciale, dove ogni visita si trasformava in un momento di condivisione.

Per festeggiare questo importante anniversario, l’appuntamento è fissato per le ore 18. Le luci del locale si accenderanno per accogliere amici, clienti affezionati e tutti coloro che vorranno prendere parte ai festeggiamenti. La serata sarà impreziosita dalla presenza di Marica Servolo, acquerellista di fama internazionale, che avrà l’onore di essere la madrina di questo evento così sentito.

Il programma prevede un buffet ricco di sapori, accompagnato da un brindisi per onorare un locale che non è solo una pizzeria, ma una parte fondamentale della storia di Cairo. Un’occasione speciale per guardare al passato con affetto, ricordando il percorso che ha reso "Da Luciano" ciò che è oggi, ma anche per brindare al futuro, nella certezza che questo storico locale continuerà a essere un punto di riferimento per tutti coloro che, anche solo per una volta, hanno varcato la sua porta.

"Da Luciano" non è solo un nome: è un pezzo del cuore di Cairo Montenotte. Un luogo in cui i sapori della pizza e della farinata raccontano la storia di una comunità, una storia che oggi festeggia settant'anni e che promette di continuare ancora a lungo.