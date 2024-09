Lutto nell'agricoltura albenganese: si è spento Giancarlo Facollo, fondatore e dirigente di Cia Savona

Lutto nel mondo dell'agricoltura locale per la scomparsa dell’albenganese Giancarlo Facollo, fondatore e storico dirigente della Cia Savona. Aveva 83 anni.

Oltre ai primi ruoli ricoperti in Cic-Confcoltivatori (divenuta poi Cia) e Alleanza Contadini, è stato poi per anni membro del direttivo di zona e del direttivo provinciale della Confederazione Italiana Agricoltori. Ha ricoperto per un lungo periodo la carica di presidente di zona dell'associazione, contribuendo a fondare il CICE (un comitato di coordinamento tra le categorie economiche dell'albenganese), che ha presieduto per un lungo periodo.

Tra i suoi incarichi quello di consigliere di amministrazione della Cooperativa l'Ortofrutticola di Albenga, componente dell'esecutivo e con specifiche funzioni operative legate ai settori produttivi di interesse del comparto agricolo.

Lascia la moglie Giovanna, la figlia Rosa con Fabio, il figlio Marco con Silvia, e i nipoti Mario, Giovanni, Matteo e Marta.

I funerali si terranno domani, lunedì 9 settembre, alle ore 11.00 presso la chiesa parrocchiale di Nostra Signora Assunta a Leca d'Albenga, dove oggi, alle ore 18.00, sarà celebrato il Santo Rosario.

“Cia Savona si unisce ai numerosi messaggi di cordoglio arrivati in queste ore alla famiglia e porge le sue più sentite condoglianze”.