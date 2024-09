Un’auto, per cause ancora da accertare, è andata completamente distrutta nella notte a Urbe, in località Vara Superiore.

L’allarme per il mezzo in fiamme è stato lanciato intorno alle 2.45. Immediatamente sul posto i Vigili del fuoco del distaccamento di Varazze che hanno spento l’incendio e bonificato la zona.

Fortunatamente, non ci sono state conseguenze né per persone né per altre cose.