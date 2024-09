Tenta di eludere un controllo, fermato e trovato in possesso di droga: divieto di dimora nel savonese per un 24enne

Sempre alta l'attenzione dell’Arma dei Carabinieri nel contrasto dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti. Lo scorso fine settimana, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Albenga, nel corso dei controlli notturni, intensificati nelle serate estive in tutto il territorio ingauno, hanno tratto in arresto un 24enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Ancora una volta l’attento controllo del territorio ad opera dei carabinieri all’interno di una piazza, nota zona di spaccio, ha portato a individuare un soggetto, già conosciuto nonostante la giovane età per i suoi numerosi precedenti penali anche specifici, che alla vista dei militari ha cercato di nascondersi tra le auto in sosta.

Gli investigatori hanno pertanto deciso di procedere al controllo del ragazzo che, accortosi della presenza dei carabinieri, ha tentato di fuggire per eludere il controllo, venendo tuttavia prontamente bloccato dagli operanti dell'Arma. Una volta fermato il giovane è stato trovato in possesso di 120,83 grammi di hashish, 6,91 grammi di cocaina, un coltello e la somma contanti di euro 265, nascosti nel borsello che portava a tracolla.

Lo stupefacente, il coltello e la somma di denaro, probabile provento dell’attività di spaccio posta in essere dal fermato, sono stati tutti posti sotto sequestro. L’operazione ha consentito di sottrarre alla piazza di spaccio ingauna lo stupefacente che, sul mercato, avrebbe fruttato circa 2000 euro.

Il 24enne è stato quindi arrestato e temporaneamente ristretto nelle camere di sicurezza della Compagnia albenganese. Nella successiva udienza di convalida con rito direttissimo, il giudice ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Savona.







Il procedimento è attualmente nella fase preliminare ed i provvedimenti finora adottati non implicano la responsabilità dell’indagato non essendo stata assunta alcuna decisione definitiva da parte dall’autorità giudiziaria.