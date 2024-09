Stato del torrente Quiliano sulla sponda di Savona. Santi interpella il sindaco: "È in programma una pulizia?"

"L'alveo è totalmente invaso da una fitta vegetazione di canne da anni non tagliate creando problemi al regolare deflusso delle acque in caso di forte piena; il muretto che delimita l'alveo e fa da argine risulterebbe in alcuni punti lesionato e deteriorato e in altri punti molto basso e pertanto non in grado di contenere l'eventuale onda di piena - precisa Santi - il marciapiede adiacente alla suddetta sponda sinistra è invaso da foglie secche che in caso di forti piogge andrebbero ad intasare i tombini e le 'bocche di lupo' presenti in strada creando forti allagamenti in prossimità di stabili di civile abitazione".