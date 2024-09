Area sportiva attrezzata nel parco di Lavagnola, approvato il progetto: spazio a 6 postazioni di fitness (FOTO)

E' stato approvato dalla giunta comunale di Savona il progetto di fattibilità tecnico-economica per l'allestimento dell'area sportivo attrezzata a Lavagnola.

L'area individuata dall'amministrazione è il parco della località savonese che dista circa 100 metri dalla Scuola Primaria e Secondaria di primo grado “Noberasco” del Comprensivo IV “Don Andrea Gallo” e che non possiede al momento una struttura adeguata all'esercizio dell'attività motoria.

Il Comune ha partecipato ad un bando per la promozione dell'attività sportiva che prevede l'allestimento di un'area all’aperto delle dimensioni minime pari a 60 mq con un contributo di 25mila euro.

Il progetto deriva dalla volontà di riqualificare l’area destinata a verde pubblico nel quartiere nella zona di Via Crispi e di implementarne l’uso attraverso l’installazione di attrezzature sportive di carattere inclusivo.

L’area oggetto della riqualificazione è completamente accessibile a tutti ed è collocata in prossimità del plesso scolastico e che attualmente pur essendo circondata da spazi verdi di qualità, non dispone di una struttura adeguata all’esercizio dell’attività motoria dei ragazzi soprattutto di quelli con difficoltà di movimento.

Per mantenere la permeabilità della superficie il parco verrà arricchito di un’area fitness, ed è stato scelto di non alterare la superficie con pavimentazioni sintetiche ma di ricorrere all’impiego di un alveolare attraverso cui può continuare a crescere l’erba ma che funzioni come superficie antitrauma. Al di sopra di essa verranno collocati i plinti di ancoraggio per gli attrezzi sportivi.

La scelta degli attrezzi è stata fatta in base al loro uso, per favorire l’utilizzo dal pubblico più ampio possibile per fascia di età e abilità motorie.

Nel progetto è stato previsto di raggruppare gli attrezzi in modo da favorire anche la socialità e lo scambio e di dotarli di cartelli con pannelli informativi che ne descrivano l’utilizzo nel dettaglio.

La soluzione prescelta consiste nell’installazione di cinque postazioni di street workout in grado di allenare tutte le parti del corpo (attrezzo fitness elittica, per camminare, per le braccia, per il rinforzo dei muscoli delle braccia e per il rinforzo delle braccia e delle gambe), con uno degli attrezzi che è destinato anche all’attività sportiva da parte di persone disabili (attrezzo arm bike).

Gli attrezzi sono dotati di un chiaro cartello di istruzioni che mostra l’esercizio di base e un codice QR, dove cliccando gli utenti possono connettersi ad apposita app che mostra gli esercizi praticabili e gli allenamenti possibili ad ogni livello.

Nel caso in cui il progetto venga finanziato il Comune si impegna a rispettare la data prevista di conclusione degli interventi al 30 aprile 2025.