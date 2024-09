Piaggio Aerospace, incontro in Unione Industriali: la Data Room sarà chiusa il 10 ottobre

Un "incontro interlocutorio". Così i sindacati confederali hanno definito la riunione tenutasi quest'oggi (10 settembre, ndr) nella sede di Unione Industriali a Savona alla presenza dei commissari per parlare ancora una volta del futuro di Piaggio Aerospace.

Eppure, qualche novità si sembra essere stagliata all'orizzonte dopo la proroga dell'ultimo bando scaduta lo scorso 2 settembre. Su questo è stata incentrata la riunione, alla quale hanno preso parte anche le RSU di Villanova d’Albenga e Genova e l'RSA Piaggio Aviation.

Diverse le manifestazioni d'interesse giunte avrebbero affermato i commissari, "soggetti importanti con cui stanno trattando sia per le condizioni di piano industriale e sia di solidità finanziaria, a seguito della verifica, quelle ritenute migliori saranno inoltrate al Ministero per essere valutate ed arrivare ad una decisione finale" ha spiegato al termine della mattinata Christian Venzano, segretario generale della Fim Cisl Liguria.

"Comprendiamo la riservatezza della struttura commissariale in merito al lavoro da sviluppare con i soggetti che hanno inoltrato le manifestazioni di interesse per l'acquisto di Piaggio" ha esordito all'uscita della riunione il segretario generale Fiom Cgil Savona, Cristiano Ghiglia, annunciando che "la Data Room sarà chiusa comunque il 10 ottobre".

Le offerte migliori quindi, dopo quella data, saranno inoltrate al Ministero per essere valutate ed arrivare ad una decisione finale, mentre la formulazione delle offerte vincolanti dovrebbe arrivare alla fine del mese di ottobre.

Dal sindacato la richiesta è comunque quella di un'interesse sempre più forte da parte romana: "Crediamo che un intervento statale di garanzia economica possa essere il giusto supporto per dare una concreta prospettiva di rilancio all'azienda nell'unicità di tutti i suoi comparti - ha detto Ghiglia -. Serve il coordinamento con i Ministeri interessati e l'impegno della Presidente del Consiglio nel finale di partita di una azienda strategica per l'economia savonese e funzionale al sistema di difesa nazionale".

"A noi non interessa quanti e quali sono i soggetti interessati, quello che ci preme è che questi siano in grado di presentare una proposta che contenga aspetti finanziari, industriali e occupazionali Piaggio è un asset strategico del sistema paese per questo va difesa da tutti - ha invece detto il coordinatore regionale Uilm, Antonio Apa - La società è in un ottimo stato di salute, in tutti questi anni sono stati mossi 700 milioni. La procedura non ha prodotto nessun ricorso alla Cig, i lavoratori hanno contribuito con il loro lavoro a creare le condizioni ottimali per la cessione di Piaggio, infatti oggi la stessa ha ottime credenziali in quanto ha un cash flow di 700 milioni di lavoro ed è un’azienda sana priva di debiti e quindi appetibile".

E dopo gli sforzi della struttura commissariale, anche per Apa serve un maggior interessamento governativo: "I Commissari, qualche messaggio in positivo lo hanno dato, nel senso che loro faranno di tutto per accelerare la cessione della stessa se esistono i presupposti per tale vendita. In questo contesto, il Governo non può stare alla finestra, con i Commissari deve agire e contribuire alla cessione aziendale e vigilare affinché i potenziali acquirenti abbiano tutti i requisiti industriali, finanziari e occupazionali. E’ chiaro che se una vicenda di questa natura non avesse sbocchi positivi chiameremo il Governo affinché trovi insieme a noi la soluzione più idonea".