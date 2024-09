Alassio, venerdì 13 settembre il concerto benefico in favore di Fondazione Telethon

"È con grande soddisfazione - dichiarano il vicesindaco del Comune di Alassio con delega al Turismo, Angelo Galtieri, e l'assessore al Volontariato, Patrizia Mordente - che la nostra amministrazione comunale ha deciso di offrire ai residenti e ai turisti una nuova serata musicale di grande fascino e coinvolgimento, la prima nella nostra città dedicata a Fondazione Telethon, sezione di Imperia. Ringraziamo la band I Fracassoni per il suo impegno costante e il suo prezioso contributo alla raccolta fondi per cause nobili come quella di Telethon. Questo concerto rappresenta un'occasione speciale non solo per offrire un intrattenimento di qualità, ma anche per sensibilizzare il pubblico sull'importanza del sostegno alla ricerca medico-scientifica. Siamo certi che la serata di venerdì sarà un successo e invitiamo calorosamente i cittadini e i turisti a partecipare".