Albissola: tornano le chitarre leggendarie del rock e del blues con il Guitar Of Legend "Rock for Peace"

Venerdì 13 settembre alle ore 21:15, vi aspetta una serata di grandi emozioni musicali nella splendida location di piazza della Concordia ad Albissola Marina, Guitar of Legend! “Rock for Peace”... un inedito viaggio musico-culturale raccontato e suonato, l'imperdibile appuntamento dedicato a tutti gli amanti della musica e non solo.

La bellissima location di piazza della Concordia, un piccolo gioiello del centro storico di Albissola, farà da cornice al concerto dedicato ai grandi nomi della musica, per uno spettacolo musico culturale unico nel suo genere che darà vita a una serata vibrante e movimentata, da ascoltare e apprezzare fino all’ultima nota.

Lo spettacolo presenterà un viaggio musicale suonato e raccontato, in grado di immergere lo spettatore nelle atmosfere e nelle emozioni che solo le grandi canzoni sanno donare, ripercorrendo i brani e i personaggi che hanno infiammano intere generazioni dagli anni 60 ad oggi.

Il gruppo, formato dal chitarrista ligure Matteo Garbarini (che ha ottenuto diversi riconoscimenti anche per la canzone inedita “Living Sky”) alla chitarra e alla voce, Fabio Oliva al basso e Filippo Piluso alla batteria (Groove Monkey), presenterà i brani in chiave chitarristica, scegliendo autori che hanno scritto la storia del genere Rock/Blues mondiale: Stevie Ray Vaughan, Eric Clapton, Jimi Hendrix, Mark Knopfler, David Gilmour, Albert King, John Mayer, Kenny Wayne Shepherde, ma passando anche attraverso le interpretazioni più moderne di band che hanno saputo comporre riff e temi musicali diventati vere icone, come The Beatless, Rolling Stones, U2 (Rattle and Hum), David Bowie.

Lo spettacolo seguirà un filone musicale che darà modo di ripercorrere le origini della musica, e scoprire le peculiarità dei brani più famosi e noti fino ai nostri giorni per una serata movimentata ricca di colori e sfaccettature musicali arricchite dal racconto degli speaker Alfa, Mr. Rock e Molteni.

Nel repertorio scelto, non mancheranno poi anche cantanti e band italiane che hanno saputo rivoluzionare il panorama musicale nazionale, come Battisti, Fossati, De André e molti altri.

Vi sarà anche un omaggio ad alcune canzoni che hanno saputo trasmettere con il loro testi pungenti e sonorità uniche, tematiche di pace e di rispetto tra gli uomini. Ingresso Libero.