Andora, divieto di balneazione alla foce del torrente Merula

Il Vice Sindaco Daniele Martino ha firmato, a scopo precauzionale, una ordinanza di divieto di balneazione per un breve tratto di costa attiguo alla foce del Torrente Merula, dopo aver ricevuto i risultati di un prelievo routinario dell’Arpal da cui risulta un superamento dei parametri relativi agli escherichia coli. Regolari i parametri relativi agli enterococchi e tutti gli altri valori campionati.

L’Arpal ha annunciato un prelievo suppletivo nelle prossime ore. Tutti gli altri punti di campionamento lungo la costa hanno dato risultati regolari.

Il Comune di Andora ha immediatamente chiesto l’intervento di Rivieracqua, che gestisce la rete fognaria andorese, e la verifica del corretto funzionamento degli impianti per l’individuazione e la soluzione della problematica. Il gestore ha già avviato le procedure di controllo.

Il divieto riguarda una piccola porzione di costa a levante e ponente della foce del Merula: bagni vietati davanti alla piccola spiaggia dell’ex complesso Ariston, all’attigua scogliera fino alla spiaggia libera e, a ponente fino ai bagni in concessione alla Colonia di Milano per un tratto di costa lungo in linea d’aria di meno 500 metri.

“Pur non essendo stato esplicitamente richiesto da Arpal, l’ordinanza è un provvedimento dovuto a salvaguardia della salute dei bagnanti di questo tratto di costa. Ci siamo subito attivati chiedendo l’intervento di Rivieracqua – ha dichiarato il vice sindaco Daniele Martino – Stiamo seguendo con la massima attenzione tutte le procedure per risolvere il problema quanto prima”.