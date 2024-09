Savona più vicina a Torino: un patto per migliorare i collegamenti tra le due città

Savona e Torino danno al via ad una collaborazione per migliorare i collegamenti tra le due città. Il sindaco torinese Stefano Lo Russo ha incontrato questo pomeriggio a Palazzo Civico, sede del municipio piemontese, il primo cittadino di Savona Marco Russo .

Lunghe code sulla A6 di persone che vogliono andare a cercare un po’ di refrigerio nel mar Ligure. E’ questa la scena che puntualmente si è riproposta tutti i weekend di giugno/luglio/agosto sulla Torino-Savona. Domeniche spese più in auto che tra le onde a causa “dei lavori in corso” e “rallentamenti” segnalati sui pannelli luminosi. Cantieri che da anni restringono in molti tratti l’autostrada ad una corsia, impongono scambi di carreggiata e creano lunghe colonne.

“ Il collegamento tra i nostri due territori – ha ribadito Stefano Lo Russo nel corso dell’incontro – è cruciale per il loro sviluppo. Uno sviluppo che passa necessariamente attraverso connessioni funzionali e una rete infrastrutturale e di trasporti efficiente e moderna, in grado di supportare i progetti di crescita legati sia al comparto industriale che a quello turistico e culturale ".

“Da tempo – ha spiegato Marco Russo - sostengo l’importanza, non solo per Savona ma per l’intero Ponente Ligure e l’intero sistema regionale, di un collegamento tra le nostre due città. Basta pensare al porto e alla logistica, al comparto industriale savonese e allo sviluppo turistico per rendersi conto di ciò e non è un caso che il nostro progetto di Capitale della Cultura sia orientato a una nuova visione di Nord Ovest". "E’ molto importante - ha aggiunto Russo - che questa impostazione sia condivisa anche dal sindaco del capoluogo piemontese e che quindi si avvii una stretta collaborazione che, a partire dalle città, sappia coinvolgere l’intero sistema territoriale".