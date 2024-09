Patteggiamento Toti, Avs: "Modello Genova distrutto da tutta questa vicenda"

"Toti non aveva proclamato di voler fare del suo processo un'occasione per sostenere la sua innocenza e la legittimità della sua richiesta di finanziamenti a imprenditori privati? Un'occasione per denunciare che la magistratura nel suo caso ha voluto condizionare la politica? Invece tutto viene messo a tacere. Di sostanza una ammissione di colpevolezza che segue quella di Signorini e molto probabilmente sarà seguita per ultimo da Spinelli".

Con queste parole Carla Nattero (Segretaria SI Liguria) e Simona Simonetti (Co-portavoce Europa Verde Liguria) commentano la richiesta dell'ex governatore ligure di patteggiare per i reati di corruzione e finanziamento illecito.