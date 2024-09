Finalborgo, il 21 settembre l'inaugurazione della mostra "La musica è pericolosa"

Sabato 21 settembre alle ore 17,00 si inaugura presso il Teatro Aycardi a Finalborgo la mostra "La musica è pericolosa" del fotografo Roberto Croce.

Si tratta di una serie di scatti suggestivi in cui famosi musicisti – da Miles Davis a Paolo Conte, da Sonny Rollins a Gino Paoli e così via – sono stati immortalati durante i loro concerti in varie località della Liguria.

L’autore ne ha colto con grande prontezza e sensibilità la gestualità e le espressioni; in un certo senso si tratta di musica da “vedere”.

L’esposizione, promossa dall’Assessorato alla cultura della città di Finale Ligure, organizzata dalle Sezioni speciali, musicale e fotografica, della Biblioteca Mediateca Finalese, con il supporto dell’Associazione E. Celesia, dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri e del Museo diffuso del Finale sarà visitabile al venerdì e sabato pomeriggio e alla domenica mattina nella splendida cornice dell’antico Teatro Aycardi.

Roberto Croce è nato a Chiavari. Ha vissuto e lavorato a Moneglia per qualche anno ma, si può dire abbia trascorso la vita a Noli che gli ha conferito la cittadinanza onoraria per il suo impegno culturale.

E' stato pescatore, pallanuotista ma soprattutto e da sempre fotografo. Alla fotografia - che è stata la sua vera professione – si è avvicinato grazie ad un bravissimo fotografo, morto giovane, Dino Anselmo con il quale frequentò il laboratorio del fotografo Giovanni Borasino di Sestri Levante raccogliendone gli insegnamenti. Nel corso del tempo Croce ha realizzato diverse mostre fotografiche su vari soggetti: storie di mare e pescatori nolesi, chiese nascoste tra Liguria di Ponente e Piemonte, ritratti di anziani della montagna cuneese.

Al suo attivo anche diversi filmati sui “mondi” e mestieri che lo hanno affascinato e alcuni libri fotografici dedicati al mondo del teatro, alla Valle Maira e soprattutto alla musica (da cui il titolo della presente mostra La musica è pericolosa).

Roberto Croce scattò la prima foto ad un musicista, Gerry Mulligan, a Milano nel 1963, accompagnato e incoraggiato da due fotografi come lui appassionati di jazz: Ettore Olivelli e Roberto Polillo, figlio del famoso critico musicale Arrigo. In seguito, data anche la sua grande passione per la musica, ha continuato a seguire e fotografare tanti artisti in azione sui palcoscenici della Liguria.