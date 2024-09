Addio a Marybel Strutt Ghelfi: la giovane inglese di Testico si è spenta recentemente

Purtroppo, Marybel Strutt Ghelfi non ce l’ha fatta. La giovane inglese di 34 anni, di adozione italiana, è scomparsa di recente nella sua casa, circondata dall’amore dei suoi cari, dopo una lunga e coraggiosa battaglia contro un tumore maligno al seno. Nonostante le speranze riposte nelle cure sperimentali statunitensi, la malattia ha avuto il sopravvento, spegnendo troppo presto la sua vita.

Marybel era partita per gli States insieme al marito Daniele, nel marzo scorso, per cercare una speranza di guarigione in una clinica specializzata ad Atlanta, in Georgia. La raccolta fondi, lanciata con il sostegno della comunità, aveva permesso loro di affrontare il viaggio e di sottoporsi a trattamenti innovativi che, inizialmente, sembravano dare qualche segnale positivo.

Tuttavia, durante l’estate, le condizioni di Marybel si sono aggravate. Sebbene le cure avessero contribuito a tenere sotto controllo il tumore, una nuova e devastante malattia si è manifestata al fegato, complicando ulteriormente il suo quadro clinico. Con il peggioramento delle condizioni, la coppia ha deciso di tornare in Italia per proseguire le cure, ma purtroppo, queste non sono bastate.

Marybel aveva conquistato il cuore di molti attraverso la sua pagina Facebook, dove aggiornava amici e sostenitori sul suo percorso, sempre con un atteggiamento di speranza e resilienza. Molte persone la seguivano, dimostrando affetto e solidarietà in ogni post.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato profonda commozione. Innumerevoli i messaggi di cordoglio che si sono riversati anche sui social, a testimonianza dell’impatto che aveva avuto su chiunque l’avesse conosciuta, anche solo virtualmente. “Sarà impossibile colmare il vuoto che si è lasciata alle spalle – scrivono -, non ci resta che aggrapparci al suo bellissimo ricordo”.