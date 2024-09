Indice criminalità 2024 "Il Sole 24 Ore", la provincia di Savona 14esima, in top ten per lesioni dolose e danneggiamenti

14esimo posto. Questa la posizione della provincia di Savona nella classifica stilata da "Il Sole 24 ore" in merito all'indice di criminalità 2024 con 4313,4 denunce ogni 100mila abitanti.

Il savonese "spicca" in negativo in top ten con il settimo posto per le lesioni dolose e per i danneggiamenti.

Nelle prime 20 posizioni invece si colloca all'11esimo posto per i furti con scasso, di ciclomotori e motocicli, per associazione a delinquere e violazione alla proprietà intellettuale, al 13esimo per gli omicidi volontari consumati e per i furti con destrezza e in esercizi commerciali, quindicesima per spaccio e delitti informatici.