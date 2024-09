Savona, operazione della polizia municipale per la rimozione di veicoli abbandonati in città

Giro di vite della polizia municipale in questi giorni contro moto e auto abbandonate in città ma anche bici e auto lasciate in stato di abbandono. Il Nucleo Operativo Polizia Edilizia Ambiente sta infatti continuando nelle attività di rottamazione dei veicoli in stato di abbandono sul territorio del Comune di Savona. Molti i veicoli rimossi ed altri verranno trattati nei prossimi mesi.

"Il lavoro è tanto - spiega la municipale - ed i termini di legge da rispettare per terminare la procedura sono lunghi ma faremo del nostro meglio. Ricordiamo che non tutti i veicoli in giro per la Città che possono far desumere uno stato di abbandono possono essere gestiti tramite la predetta procedura Ogni caso va studiato e gestito secondo la normativa vigente".