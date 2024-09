Lions Club Loano Doria apre l'anno 2024/25 con serata e donazione al Convento dei Carmelitani

Eccezionale ripartenza per il Lions Club Loano Doria che venerdì 13 settembre scorso ha aperto l'anno sociale 2024/2025 con una serata speciale all'interno del Convento dei Padri Carmelitani Scalzi in Piazza Monte Carmelo a Loano.

I numerosi soci presenti, guidati dal presidente Luana Isella, sono stati immersi in un'atmosfera di pace, spiritualità, storia, arte, agricoltura e benessere visitando il Complesso Monumentale accompagnati da Padre Lorenzo che con dovizia di particolari e con dolcezza entusiasmante ha spiegato la vita all'interno del Convento con i suoi confratelli, dediti non solo alla preghiera, alla lettura ed alla meditazione, ma anche all'agricoltura ed all'allevamento di numerosi animali. Infatti, all'interno, il Complesso ospita un meraviglioso terreno agricolo dedicato alla coltivazione di frutta e verdura per il sostentamento del Convento ed un bellissimo Chiostro che oltre a palesi opere d'arte è ricco di piante aromatiche per i liquori, i cosmetici e quant'altro prodotto direttamente dai frati.

La visita ha compreso anche una palazzina dei Doria, signori di Loano, con accesso alla splendida terrazza che domina il Golfo di Loano ed alla finestra interna dalla quale i Principi assistevano in privato alla Santa Messa all'interno della splendida Chiesa di Monte Carmelo, sapientemente descritta dalla signora Lucia che ne ha esaltato ogni bellezza artistica.

Al termine della visita, all'interno di una sala adiacente al porticato del Chiostro, una cena conviviale appositamente strutturata ha permesso la realizzazione di un service a favore del convento con la donazione del ricavato della serata per i molteplici lavori di ristrutturazione in corso.

Presente all'evento anche il presidente del Leo Club Loano Doria, Davide Ferraro.