Spiderman Villardita si prende il "Ferraris" e condivide coi genoani il suo messaggio di solidarietà

Riportare un sorriso a quei piccoli pazienti a cui la malattia lo sta spegnendo poco alla volta.

E' questo il filo rosso, anzi rossoblù come le loro divise, che unisce il mondo Genoa e lo Spiderman di quartiere, il savonese Mattia Villardita, testimonial sul prato del "Ferraris" prima della sfida della squadra di Vieira col Milan delle iniziative benefiche in collaborazione col club più antico d'Italia, in particolare con il Settore Women. Sempre con la finalità di cercare di donare serenità ai bambini ricoverati in ospedale.

Nei giorni scorsi, Villardita con le ragazze genoane si è recato al Gaslini per donare qualche regalo e un pó di spensieratezza ai piccoli pazienti e alle loro famiglie.

Nella penultima uscita casalinga dell'anno per i genovesi, tra l'altro, è tornata ad accogliere i tifosi nell'impianto di Marassi l'iniziativa che ha già portato oltre 47mila euro a sostegno del progetto del "Guscio dei Bimbi" del nosocomio pediatrico, per costruire tutti insieme percorsi sempre più improntati ai canoni della dignità e della qualità, per chi necessita di cure palliative pediatriche per patologie inguaribili e di esigenze assistenziali complesse, tra le maglie della rete protettiva per la terapia del dolore.

I fondi sono stati raccolti con la vendita di bandierine all'esterno dello stadio, e così sarà anche con l'Atalanta. Intanto non poteva esserci testimonial migliore che il savonese per questa iniziativa benefica, senza dubbio la parte migliore del calcio.

"Ho avuto l'onore di essere ospitato direttamente dal Genoa per la partita Genoa-Milan, occasione per incontrare tanti di voi che da anni credete in questo percorso di vita che per me rappresenta tanto e in parte sta anche cambiando nel suo piccolo il mondo. Grazie di cuore a tutto lo staff del Genoa per l'ospitalità, per l'accoglienza e per questa unione di forze che ha donato e donerà tanti sorrisi a chi ne ha più bisogno di sorridere" ha ringraziato lo Spiderman savonese.