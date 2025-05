Loano, in piazza Rocca torna l'Azalea della Ricerca di Airc

In occasione della Festa della Mamma, domenica 11 maggio l'Azalea della Ricerca di Fondazione Airc torna a colorare tantissime piazze in tutta Italia per sostenere i ricercatori impegnati a trovare diagnosi sempre più precoci e terapie più efficaci per i tumori che colpiscono le donne.

Dal 1984, anno della prima edizione, l'Azalea della Ricerca è un momento di grande partecipazione collettiva e il suo successo è dovuto alla generosità dei cittadini italiani e alla disponibilità degli oltre 20.000 volontari che permettono una distribuzione capillare delle piante su tutto il territorio nazionale.

A Loano i volontari saranno in piazza Rocca per distribuire l’Azalea della Ricerca a fronte di una donazione. La distribuzione è anche online su Amazon.it.

Airc quest'anno festeggia sessant’anni di impegno a sostegno della migliore ricerca oncologica indipendente ricordandoci che il futuro della ricerca è nelle nostre mani.