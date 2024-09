Albissola, rimossi i dossi in via Salomoni: posizionata la nuova segnaletica

Nella giornata di oggi è stata posizionata la nuova segnaletica stradale orizzontale ad Albissola Marina in Via Salomoni, nei pressi della scuola elementare e dall'attraversamento pedonale dal Parco Faraggiana, in sostituzione dei dossi stradali che risultano non essere più a norma.

"Si tratta in sostanza di un segnale termoplastico di avviso presenza bambini e di alcune bande rallentatori con effetto acustico/vibratorio" spiega il vicesindaco e assessore Luigi Silvestro.

A breve verrà installato anche un cartello lampeggiante per segnalare anche la presenza dell'attraversamento pedonale all'altezza della casa di riposo.