Celle, primo sopralluogo di Anas sulla crepa sotto l'Aurelia. Sindaco: "Nostro impegno continuare a tenere alta l'attenzione" (FOTO)

Primo sopralluogo di Anas sulla crepa nel muraglione sottostante l'Aurelia in località Roglio a Celle Ligure dopo le segnalazioni dello scorso 2 settembre.

"Stamattina coordinati col Comune di Celle Ligure che, grazie alla Cala Cravieu, ha messo a disposizione un gommone ed un marinaio, tecnici ANAS hanno effettuato un primo sopralluogo dal mare per verificare la situazione della massicciata sottostante alla via Aurelia, purtroppo la pioggia non ha permesso il completo svolgimento delle operazioni che verranno ripetute e vi terremo aggiornati" ha spiegato il sindaco Marco Beltrame.

“Ci tengo a ringraziare per la collaborazione il presidente della cala Massimo Barindelli che si dimostra sempre molto collaborativo, la segretaria Franca Passarino e Fabrizio Simone che ha condotto i tecnici pilotando il gommone - prosegue il primo cittadino cellese - Sarà nostro impegno continuare a tenere alta l’attenzione sulla situazione, ma ho trovato in questi primi mesi di mandato estrema collaborazione e massima attenzione da parte di ANAS su ogni questione, molti sono stati gli incontri effettuati su vari temi e sempre il dialogo è stato proficuo".

Nel frattempo continuano le operazioni di pulizia straordinaria dei corsi d’acqua, rimozione canne e terra dal Rio Santa Brigida e a breve cominceranno i lavori sul Rio Sanda.

"Sono stati eseguiti lavori di rimozione canne nel Rio Fighetto, dal quale devono essere rimossi altri materiali. Per quanto riguada sfalci e spazzamento, nei giorni scorsi sono stati effettuati lavori di manutenzione in Via Cassisi, rimozione canne via Fighetto, via Lagorio e via Belvedere; Pulizia via Melina; Taglio, spazzamento e pulizia di via Mulino a Vento; Taglio, spazzamento e pulizia via Boschi e scalinata annessa; Taglio, spazzamento e pulizia di zona Capotorre, fermate autobus, passeggiata sul lungomare, scalinata e sentiero di collegamento - conclude Beltrame - E' iniziato inoltre il lavoro di pulizia e ripristino della scalata e della salita di Via Craviou, con l'installazione di una guida per salita biciclette. Ovviamente questa sono solo una parte dei lavori effettuati".