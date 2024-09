Noli, don Adolfo Macchioli sarà il nuovo parroco. Don Giusto resterà come vicario

Sarà don Adolfo Macchioli il nuovo parroco delle parrocchie di Noli e Voze.

Lo ha comunicato la Diocesi di Savona-Noli in una nota stampa nella quale ha reso contemporaneamente noto come l'attuale curato, don Andrea Giusto, resterà nella cittadina rivierasca quale vicario per le parrocchie.

L'ingresso del nuovo parroco avverrà domenica 3 novembre alla presenza del vescovo Calogero Marino nella messa delle ore 18.

Restando parroco di San Martino in Bergeggi, dove risiede, don Macchioli si occuperà quindi anche della parrocchia e concattedrale e della comunità della frazione nolese.

Potrà giovarsi comunque, come detto, dell'aiuto di don Giusto, 86 anni, già rettore del Seminario Vescovile e vicario generale della Diocesi di Savona-Noli, che rimarrà nella cittadina rivierasca come vicario parrocchiale di Noli.