Savona, affidato uno studio sulle zone esondabili e che saranno oggetto di variante del Puc

Binario Blu, Orti Folconi, Legino sono le aree su cui punta l'amministrazione per la trasformazione urbanistica della città. Sono aree ritenute strategiche dal Comune ma che si trovano in prevalenza su zone vicine al Torrente Letimbro e in parte al Torrente Molinero, classificate dal Piano di Bacino come esondabili, in buona parte di fascia B di PdB e in fascia 2 (zone a rischio alluvione) del vigente l Piano di Gestione Rischio Alluvioni.

Il Comune ha affidato ad una società la stesura della variante del Puc ma, proprio per la della sovrapposizione delle aree interessate dalla variante con le aree esondabili, Palazzo Sisto ritiene necessario fare un'indagine di approfondimento degli aspetti di carattere idraulico.