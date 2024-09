Lavoro, innovazione, sviluppo e industria nel savonese per un'occupazione di qualità: a Vado un incontro pubblico

Un appuntamento che sarà l’occasione per discutere della situazione del mercato del lavoro e dell’economia della provincia a partire dalle tante vertenze industriali aperte e delle straordinarie opportunità che il territorio continua ad avere per cercare di “costruire” proposte che possano difendere e rilanciare l’apparato produttivo Savonese.

Crisi industriali non risolte, bassi salari, precarietà diffusa, giovani che abbandonano il territorio, sono tutti elementi che fotografano una realtà da invertire radicalmente. Per la Cgil il tempo a disposizione è scaduto: sono necessarie politiche industriali chiare e concrete e sono necessarie da subito, spiegano dal sindacato.

"L’industria e la manifattura sono comparti in cui l’occupazione è di qualità soprattutto in Provincia di Savona, dove il terziario ha raggiunto oltre un terzo degli attuali occupati nell’intera Provincia generando per lo più occupazione precaria, mal pagata ed insicura - continuano dalla Cgil provinciale -. Bisogna tornare a investire sull’industria, metalmeccanica, chimica e dell’energia, difendendo la vocazione produttiva del territorio savonese, che ha tante opportunità, in primis la professionalità delle maestranze e la disponibilità di numerose aree".