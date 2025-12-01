Lavoratori part-time in Vado Gateway: Filt Cgil e Uiltrasporti proclamano lo sciopero

Uno sciopero di 24 ore contro la decisione di Vado Gateway di utilizzare i contratti di lavoro part-time.

A proclamarlo le segreterie Filt Cgil e Uiltrasporti dalle 7 di lunedì15 dicembre alle 7 di martedì 16 dicembre.

"Ciò si rende necessario per contrastare il tentativo di introdurre forme atipiche di flessibilità nel modello di lavoro portuale e contestualmente recuperare le condizioni di lavoro e di qualità della vita delle Lavoratrici e dei Lavoratori. Vado Gateway Spa sta utilizzando dei contratti di lavoro part time, tematica per cui si era chiesto un confronto in sede di Autorità di Sistema Portuale, che non ha ritenuto di convocare le parti - dicono i segretari provinciali della Filt Cgil Alessio Negro e Uiltrasporti Savona Franco Paparusso nella comunicazione inviata a Vado Gateway, all'Autorità di Sistema Portuale e al Prefetto Carlo De Rogatis - La decisione del terminalista, al netto di un bilancio positivo e in costante aumento, è sintomo di un'impostazione aziendale che cerca maggiori flessibilità nei lavoratori e risparmio, sul costo del lavoro e sulla qualità occupazionale".

"Le intenzioni di Vado Gateway Spa destabilizzano fortemente gli equilibri del modello portuale e la sicurezza, introducendo lavoratori che per arrivare a fine mese dovrebbero svolgere un ingente quantitativo di lavoro straordinario; chiediamo vengano utilizzati contratti di lavoro full time - continuano - Il modello proposto sarebbe facilmente replicabile su altri terminal del porto causando un diffuso peggioramento di tutta l'occupazione portuale e trascinando nell'instabilità un settore strategico che grazie alla Legge 84/94 è già predisposto per sopperire all'operatività e ai traffici portuali, senza “bisogno” di ricorrere a forme di precariato. Infine la decisione Vado Gateway spa si cala in un contesto già di forte tensione causato dalla richiesta di operatività spinta e dal rapporto in continuo deterioramento con i Lavoratori del porto, che segnalano insostenibili problematiche e le ricadute sulla qualità della vita.

"Si dichiara pertanto l'immediata apertura dello Stato di Agitazione sul Porto di Savona-Vado Ligure e lo Sciopero delle Lavoratrici e dei Lavoratori dipendenti degli art 16 e 18, dell'Autorità di Sistema Portuale (distaccamento territoriale di Savona), della Port Service Savona e dei Lavoratori della Compagnia Portuale Art 17 - concludono - Lo Sciopero di 24 ore ( intera prestazione lavorativa giornaliera) è indetto per il giorno 15 dicembre. Lo sciopero inizierà alle 7,00 del giorno 15 dicembre e si concluderà alle ore 7,00 del giorno 16 dicembre".

I presidi ai varchi portuali verranno svolti dalle 7.00.