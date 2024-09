Albenga, un weekend ricco di eventi

Un fine settimana ricco di iniziative ad Albenga. Venerdì 20 settembre, dalle 17:00 alle 19:00, presso l'Auditorium San Carlo, si terrà una conferenza dedicata al tema della Pace, organizzata dall'Associazione Sjamo.

Sabato 21 settembre, alle 9:30, presso il Comune di Albenga - Sala Consigliare, avrà luogo l'incontro “Una finestra sulla Gallinara. Un patrimonio unico da tutelare e valorizzare”, rivolto agli stakeholder del progetto Liguria Tourism – Sviluppo Regionale del Ponente Ligure, in collaborazione con la Regione Liguria e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Imperia e Savona.

Dalle 10:00 alle 14:00, in Centro storico, si svolgerà la festa del volontariato a cura della Consulta cittadina del volontariato.

Alle 11:00, in Piazza San Michele, per Albenga in Tavola, si terrà un evento sulla “Zucchina trombetta” con uno show cooking a cura dell'Istituto Alberghiero "Giancardi" e un banchetto ortofrutticolo dell'Istituto Agrario "Aicardi".

Alle 16:30, in Piazza De Andrè, si svolgerà il concerto di Lucio Fabbri & Friends, parte della manifestazione Ottobre De Andrè.

Domenica 22 settembre, ci sarà il 16° Raduno dei Congedati Bersaglieri di Albenga. Il ritrovo è fissato per le 9:30 in Piazza Berlinguer.

Dalle 16:00 alle 20:00, in Piazza del Popolo, si svolgeranno laboratori per la pace e una serata musicale a cura dell'Associazione Sjamo.