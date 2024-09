Regionali, il candidato del centrosinistra Orlando parte col tour elettorale: a Savona il 21 settembre

Venerdì prossimo si chiudono le liste dei partiti che si candidano al governo della Liguria per i prossimi cinque anni, in occasione delle elezioni regionali di fine ottobre.

E, ovviamente, oltre ai manifesti già affissi da tempo in tutta la regione, iniziano i tour dei candidati. Il primo a scendere in campo è Andrea Orlando, candidato alla presidenza per il centrosinistra che, nel prossimo weekend sarà in giro per la Liguria in modo da presentarsi all’elettorato.