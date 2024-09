Diffama amministrazione e sindaco tramite social, il comune di Loano presenta querela: devoluto in beneficenza il risarcimento di 2mila euro

Saranno devoluti in beneficenza i 2 mila euro versati (a titolo di risarcimento) da un cittadino che nel luglio 2023 aveva rivolto, tramite social network, messaggi offensivi all'amministrazione comunale di Loano e per questo era stato denunciato per diffamazione.



Nel mese di luglio 2023 l'uomo aveva diffuso tramite Facebook una serie di messaggi offensivi nei confronti dell'amministrazione comunale. In particolare, l'autore dei post aveva aggredito la dignità morale e intellettuale del sindaco Luca Lettieri, ai quali aveva anche inviato e-mail personali dello stesso tenore.



La Procura della Repubblica di Savona ha ritenuto fondata la denuncia-querela presentata dal Comune e perciò ha rinviato a giudizio l'uomo per il reato di diffamazione aggravata dal mezzo informatico.



Di fronte a tale prospettiva, previa intesa con il Pm competente, l'autore dei messaggi ha proposto al sindaco di rimettere la querela a fronte al versamento della somma di 2 mila euro da devolvere in beneficenza a favore di un ente o associazione indicata dal Comune.



Con deliberazione numero 59 del 19 giugno scorso, la giunta comunale loanese ha individuato quale beneficiario l'associazione Dopodomani onlus, che alla fine del mese di luglio ha confermato la ricezione della somma donata.



A fronte di questo versamento il sindaco ha pertanto avviato le procedure per la remissione di querela, accettata dalla controparte.