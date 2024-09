Concessioni demaniali, incontro Schiappapietra (Confcommercio)-Invernizzi (FdI): "Metto a disposizione l'esperienza come assessore al demanio"

Si è tenuto un incontro, Camera di Commercio, con il presidente di Confcommercio Savona, Enrico Schiappapietra, e il presidente dell'Associazione Bagni Marini Alassio, Emanuele Schivo.

Durante l'incontro si è svolto un confronto sul decreto legge 131 del 2024, relativo alle concessioni demaniali e alla proroga al 30 settembre 2027.

"Un ruolo determinante sarà svolto dalle regioni e dai comuni che, insieme ai sindacati di categoria, potranno lavorare nella fase di conversione parlamentare per emendare il testo con la riproposizione di strumenti di salvaguardia, come un indennizzo più equo e il riconoscimento del valore aziendale, fondamentali per gli operatori - ha detto il candidato alla carica di consigliere regionale Invernizzi - Confermo il mio pieno impegno, mettendo a disposizione l'esperienza acquisita come assessore al demanio del Comune di Alassio".