Savona, la città dove i bambini possono ancora giocare a pallone in piazza

E se il numero dispari non permette di fare due squadre i piccoli savonesi hanno già imparato come funziona. Si gioca “all’americana", con un solo portiere, assediato da un continuo alternarsi di attacco e difesa dove a comandare è il possesso palla.

Non sempre però è andato tutto liscio. C'era stato anche chi, forse dimenticando di essere stato bambino, quei calciatori in erba nella piazza del Comune non li voleva proprio ed era andato a lamentarsi dal sindaco. L'allora primo cittadino, Federico Berruti, aveva trovato la soluzione che ha permesso ai bambini di continuare a giocare spensierati. Con un'ordinanza aveva introdotto l'uso di un pallone di gommapiuma che infilato in quella porta immaginaria dà sempre la soddisfazione di poter gridare "goal!”.