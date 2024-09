“Toirano. Luce e Tempo", in mostra alla Biblioteca Maineri gli scatti di Roberto Oliva

Una collezione di scatti fotografici del borgo di Toirano firmati da Roberto Oliva in esposizione alla Biblioteca B. E. Maineri dal 1 al 31 ottobre. La mostra, dal titolo “Toirano. Luce e tempo”, sarà inaugurata il 6 ottobre alle 17.

L'esposizione raccoglie una serie di fotografie del borgo di Toirano con il duplice intento di descrivere l'aspetto monumentale del centro storico e, nel contempo, portare la nostra attenzione, sempre più distratta da stimoli e contenuti multimediali, su particolari e momenti minimi di semplice bellezza.

“La datazione delle immagini proposte va dal 2017 al mese scorso, ma buona parte delle foto è stata realizzata durante il lockdown ed è stata già pubblicata sui miei profili social – spiega Oliva -. Ultimamente ho sentito però l'esigenza di proporre una mostra tradizionale per poterla condividere concretamente e non solo virtualmente, con tutte le persone che vorranno vederla”.

“Un grande grazie a Nicola Panizza per la consueta disponibilità e per l'aiuto prestato e al Comune di Toirano per l'ospitalità nella nostra accogliente e viva Biblioteca”.

L' esposizione è visitabile dal primo al 31 ottobre 2024 secondo gli orari di apertura al pubblico.