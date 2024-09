Regionali, il Pd presenta i candidati del savonese con una maggioranza di “quote rosa”

Ieri il direttivo provinciale savoense del Partito Democratico ha ufficializzato i nomi dei candidati che sfideranno il centrodestra sostenendo la candidatura di Andrea Orlando.

Confermato l'uscente Roberto Arboscello, il cui nome è stato ufficializzato già giorni fa. Per il Ponente l'albenganese Giorgio Cangiano.

Anche il nome di Cangiano ex sindaco di Albenga era già stato reso noto, con l'endorsement dell'attuale sindaco Riccardo Tomatis.

Tre le donne che saranno in lista, su cinque nomi scelti per rappresentare il Savonese. Per Savona c'è Aurora Lessi, consigliere comunale del PD. Per catturare i voti degli elettori valbormidesi i democratici hanno scelto la ex candidata sindaco di Millesimo Manuela Benzi.

Infine, per il levante il nome è quello di Raffaella Frino, albisolese, tecnologo ambientale e attiva nel volontariato, che era candidata alle ultime elezioni comunali nella lista civica Uniti per Albisola, a sostegno della candidata Stefania Scarone.