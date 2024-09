Ad Alassio una mostra con le immagini più belle delle Frecce Tricolori

Fondato nella città veneta da Gabriele Chinaglia, il club “Frecce Tricolori” ha lo scopo di far conoscere, attraverso spettacolari immagini fotografiche, i particolari delle evoluzioni acrobatiche dei piloti delle Frecce Tricolori, ammirate in tutto il mondo.

Sabato 21 settembre il presidente, nonché curatore della mostra, Gabriele Chinaglia, invitato dal suo collega presidente del sodalizio di Albenga/Alassio Lorenzo Ciuni, in collaborazione con il Lions Club Baia del Sole Alassio Laigueglia (pre. Luca Russo), l’aeroclub di Savona (pres. Alessandro Betti) ed il Comune di Alassio, a portare la rassegna presso la ex Chiesa Anglicana. Ospite d’onore Massimo Tammaro, ex comandante delle Pattuglia Acrobatica Nazionale che durante il suo servizio dal 1999 al 2010 ebbe diversi ruoli nelle varie manifestazioni: da componente, poi solista, poi comandante della squadra acrobatica.

Sono intervenute tutte le autorità cittadine ad assistere al taglio del nastro e ad ammirare le opere di prestigiosi fotografi italiani (e anche liguri). La mostra è aperta sino al 5 ottobre. Alassio è l’ottava tappa.