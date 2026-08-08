Alassio, la PFM firma il Muretto e incanta l'Auditorium Simonetti con la tappa del tour "Doppia Traccia" (FOTO)

Grande partecipazione e applausi senza sosta ieri sera (7 giugno, ndr) ad Alassio, all'auditorium Enrico Simonetti di Parco San Rocco, per il concerto della PFM – Premiata Forneria Marconi.

Prima di tornare sul palco con il tour "Doppia Traccia", uno spettacolo che coniuga i due mondi che più hanno segnato la storia della band e conquistato generazioni di appassionati, Franz Di Cioccio e gli altri componenti della storica band hanno firmato, alla presenza del sindaco di Alassio Marco Melgrati, del vicesindaco Angelo Galtieri e di Antonio Ricci, la piastrella a loro dedicata che sarà presto collocata sul celebre Muretto di Alassio. Nel suo saluto istituzionale, il sindaco Melgrati ha ricordato con commozione Francesco Guccini.

Il concerto si è poi sviluppato in due parti: la prima dedicata ai grandi successi del gruppo, con brani come "Impressioni di settembre", "È festa", "Dolcissima Maria", "La carrozza di Hans" e "Mondi paralleli"; la seconda incentrata sul progetto "PFM canta De André", che ha proposto alcune delle più amate canzoni di Fabrizio De André.

Sul palco si sono esibiti Franz Di Cioccio (voce e batteria), Lucio Fabbri (violino, cori), Alessandro Scaglione (tastiere, cori), Marco Sfogli (chitarra) ed Eugenio Mori (seconda batteria), con la partecipazione dello special guest Luca Zabbini (tastiere, chitarra, voce).

Nella seconda parte dello spettacolo sono arrivate le interpretazioni di "Bocca di Rosa", "Il pescatore", "Volta la carta" e "La canzone di Marinella". Quest'ultima ha regalato uno dei momenti più intensi della serata, con la presenza simbolica di Fabrizio De André affidata alla sua voce registrata, accompagnata dal vivo dalla band.

Dopo il concerto della PFM, la programmazione dell'Auditorium "Enrico Simonetti" prosegue con nuovi appuntamenti di grande richiamo. Il 17 e 18 agosto sarà protagonista l'energia di Nick The Nightfly & Friends for Alassio, con due nuove serate promosse dall'Assessorato al Turismo del Comune di Alassio, che vedranno Radio Monte Carlo come radio ufficiale degli eventi. Sul palco, insieme a Nick The Nightfly, saliranno i Dirotta su Cuba il 17 agosto e Alberto Fortis il 18 agosto. Le prevendite sono disponibili presso La Casa del Disco di Alassio e online sul circuito Ticket.it; per informazioni è possibile contattare Gesco al numero 0182 642846.

Il 22 agosto sarà invece la volta di Antonio Ornano con lo spettacolo "Ingrato", una serata di cabaret all'insegna della comicità intelligente e irriverente che ha reso celebre il comico genovese. In questo caso i biglietti sono disponibili sul circuito TicketOne.

Intanto cresce l'attesa per l'appuntamento di lunedì 10 agosto, alle ore 21:15, con la serata ad accesso libero che, nell'ambito di Ligyes Alassio Genova Cultura Fest, vedrà protagonista Zucchero sul palco di Piazza Partigiani. La serata sarà introdotta da Cristina Bolla, presidente della Genova Liguria Film Commission, e condotta da Stefano Senardi, curatore della sezione musicale di Ligyes, insieme a Christian Floris. In concomitanza si terranno la consegna delle chiavi della Città e la firma della piastrella del Muretto.

Alle 22:30 verrà proiettato "Zucchero 'Sugar' Fornaciari", il documentario dedicato al cantautore emiliano dall'anima blues. Il film, diretto da Valentina Zanella e Giangiacomo De Stefano e prodotto da K+ Film Production, ripercorre la vita e la carriera di Zucchero attraverso immagini, musica e testimonianze di protagonisti della scena internazionale, da Bono a Brian May, oltre a compagni di avventura e amici come De Gregori e Guccini.