Alassio, il nuovo parcheggio multipiano entra nel vivo: via alla gara per il primo lotto da oltre 1,7 milioni

La realizzazione del nuovo parcheggio pluripiano in elevazione su due livelli che sorgerà sopra l'attuale parcheggio pubblico e il parcheggio privato interrato del Condominio Park Alassio, in via Elgar, comunemente denominato "La Piccola", ubicato nel centro cittadino di Alassio nei pressi della stazione ferroviaria, si avvicina sempre più alla sua concretizzazione.

In concomitanza con l'approvazione del progetto esecutivo delle opere strutturali, avvenuta con delibera di Giunta Comunale dello scorso 6 agosto, è stata avviata la procedura negoziata telematica per l'affidamento dei lavori relativi al primo lotto funzionale dell'intervento. Considerato il periodo estivo e la necessità di garantire la massima partecipazione delle imprese interessate, il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato alle ore 13.00 del prossimo 7 settembre.

L'intervento riguarda la prima fase dell'opera, che prevede la realizzazione delle strutture portanti dell'intero manufatto, articolato in tre settori. La seconda fase, che sarà oggetto di successivo finanziamento, riguarderà invece la progettazione esecutiva e la realizzazione delle opere architettoniche di completamento e degli impianti tecnologici.

Questo primo step dei lavori è già stato finanziato dall'Amministrazione Comunale per un importo di 2.512.680,04 euro e consentirà di avviare concretamente la realizzazione dell'infrastruttura già entro il prossimo autunno. Il progetto esecutivo approvato presenta un quadro economico complessivo di 2.391.277,68 euro, dei quali 1.720.038,67 euro destinati ai lavori posti a base di gara.

Il nuovo parcheggio interesserà una superficie di circa 1.600 metri quadrati e sarà costituito da una moderna struttura in acciaio con due piani fuori terra destinati alla sosta dei veicoli. L'opera consentirà di incrementare sensibilmente la capacità di parcheggio dell'area, passando dagli attuali 68 posti auto a 171.

"L'approvazione del progetto esecutivo e l'avvio della procedura di gara – dichiara il sindaco di Alassio Marco Melgrati - rappresentano un passaggio concreto verso la realizzazione, che si avvicina sempre di più, di un'infrastruttura di grande utilità per la nostra città. Si tratta di un'opera strategica che ci consentirà di dotare il centro cittadino di un gran numero di nuovi posti auto, creando al tempo stesso le condizioni per una successiva riqualificazione di via Dante. Desidero ribadire che è stato determinante il lavoro svolto dall’assessore al Bilancio Patrizia Mordente, che in sinergia con la dirigente del settore economico-finanziario Gabriella Gandino, ha coordinato le attività di reperimento delle risorse necessarie al progetto con fondi di bilancio, senza ricorrere a finanziamenti esterni. Fondamentale per quest'opera anche l’impegno dell’assessore all’Urbanistica e al Patrimonio Franca Giannotta, nonché il contributo del consigliere regionale e capogruppo di maggioranza Rocco Invernizzi, già assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Alassio”.