Elezioni Regionali 2024, Sonia Viale (Lega): “Sulla sanità il Pd faccia di bronzo”

“Ci vuole proprio una faccia di bronzo a dire che Bucci, Rixi e il centrodestra non si assumono le proprie responsabilità. Noi in questi anni abbiamo governato, assumendoci grandi responsabilità, affrontando anche momenti tragici come il collo del ponte Morandi in cui Bucci, come sindaco e commissario e, Rixi come membro del governo, sono stati in prima linea”. Lo dice in una nota Sonia Viale, vice capogruppo della Lega in Regione Liguria.

“Al contrario, durante un'altra emergenza, quella del Covid, esponenti di sinistra, come il loro ministro della Salute, Speranza, ci lasciò senza indicazioni nelle prime settimane della pandemia, abbandonando le regioni al loro destino e regalando alla Cina le mascherine dei depositi italiani per aver sottovalutato il problema. Non perda tempo Ioculano a replicare, perché sono stata l'unico assessore regionale a essere stata sottoposta a una commissione d'inchiesta regionale, a emergenza in corso, dalla quale non è emerso nulla, se non una gestione virtuosa. Quando ero assessore alla Sanità ho ereditato dalla sinistra un buco di 98 milioni di euro che nel 2020 ho azzerato. Invece, l'esercizio preferito da Orlando e dal centrosinistra ligure, è quello di cercare poltrone”.

“Lo testimonia – termina Viale - l'occupazione militaresca del Pd nel gruppo di Spinelli. Prima c’è stata la nomina di David Ermini, oggi arriva quella di Mario Sommariva, ex segretario Filt-Cgil, dimissionario dalla guida del porto della Spezia, per assumere la presidenza del Gruppo Spinelli, senza trascurare i vari ruoli di esponenti del Pd all'interno di Ente Bacini. Lasceremo che siano i liguri a giudicare, perché dal centrosinistra arrivano solo accuse inconsistenti a fronte di una loro evidente incapacità a governare".