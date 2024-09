Restauro del campanile di Varigotti, Impegno X Finale: "Il Comune partecipi economicamente ai lavori"

"Un contributo che possa essere gesto concreto di vicinanza alla comunità di Varigotti". E' questa l'istanza che il gruppo di minoranza consiliare "Impegno X Finale" presenterà con un'interpellanza all'attuale Amministrazione.

Il tema è quello relativo al campanile di Varigotti, in questi mesi nei quali la comunità parrocchiale locale celebra il 400esimo anniversario di fondazione della chiesa di San Lorenzo oggetto di lavori per riportarlo all'antico splendore. Un restauro "lungo e costoso" spiega il capogruppo Andrea Guzzi, dal quale i veli cadranno il prossimo 12 ottobre con una cerimonia ufficiale nel pomeriggio, per sostenere il quale il gruppo consiliare "propone l’utilizzo di parte dell’avanzo di bilancio (molto ingente)".

"Il campanile, come tutta la chiesa di San Lorenzo in Varigotti - sottolinea Guzzi - è da considerare a tutti gli effetti monumento della nostra città; attrazione turistica dall’immenso valore storico, luogo di fede per numerosi concittadini, sito monumentale di pregio".

"La Pubblica Amministrazione all’inizio del '900 contribuì per l’acquisto delle campane - ricorda il capogruppo di 'Impegno X Finale' - ed oggi potremmo ripetere il gesto di forte vicinanza dell’intera città alla comunità di Varigotti. La precedente Amministrazione, di cui facevo parte, solo nell'ultimo anno ha investito importanti risorse per riqualificare la piazza antistante la chiesa di San Lorenzo ed ora occorre completare l’opera con un ulteriore aiuto concreto alla parrocchia ed alla comunità di Varigotti".

"Presenteremo in Consiglio Comunale interpellanza sperando che vengo condivisa e votata all’unanimità" chiosano dal gruppo di minoranza.