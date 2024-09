Piano della mobilità a Savona, Confcommercio: "Accelerare con la riqualificazione di Corso Italia e parcheggi rapidi"

Un "dialogo costruttivo" con due proposte principali messe sul tavolo: accelerare quanto più possibile la riqualificazione del tratto finale pedonalizzato di Corso Italia e pensare, in zona, a nuovi parcheggi per la sosta rapida.

Questo quanto proposto dalla Confcommercio di Savona che, rappresentata dal presidente Enrico Schiappapietra, il vice Giuseppe Molinari, i presidenti Fipe Carlomaria Balzola e Ascom Laura Chiara, nel pomeriggio odierno (24 settembre, ndr) ha incontrato il sindaco Marco Russo, la sua vice Elisa Di Padova, l’assessore Ilaria Becco e il mobility manager del Comune di Savona.

A richiedere l'appuntamento è stata proprio la Confcommercio per esaminare le nuove misure che riguardano la mobilità cittadina, in questi mesi oggetto di un piano di rivisitazione nel centro cittadino. «Abbiamo chiesto un incontro all’amministrazione per confrontarci sul nuovo piano del traffico che il Comune sta elaborando nell’ambito del Pums, per migliorare la viabilità di piazza Mameli e delle vie circostanti - spiega il presidente Schiappapietra - . Si è trattato di un dialogo costruttivo, durante il quale abbiamo avanzato due proposte principali».

La prima riguarda la pedonalizzazione del tratto finale di corso Italia. «Da quando la via è stata chiusa al traffico, le attività commerciali della zona sono in evidente difficoltà, per questo abbiamo chiesto all’Amministrazione di accelerare il percorso di riqualificazione della zona - afferma Schiappapietra - Abbiamo costatato che attualmente la via non può essere considerata una pedonalizzazione vera e proprio, ma una semplice chiusura di una strada. E’ necessario avere un traguardo chiaro e intervenire quanto prima».

Il secondo aspetto riguarda la sosta, «che è determinante - rimarca il presidente di Confcommercio - in tal senso abbiamo chiesto di prevedere dei parcheggi per la sosta breve o brevissima sul modello del “kiss and fly” degli aeroporti, in modo da consentire ai cittadini di fermarsi per pochi minuti ed effettuare una commissione. Gli stessi stalli potrebbero essere utili per i residenti durante la notte».

Ritenuto positivo il confronto anche dal punto di vista del sindaco e dell’Amministrazione: «Abbiamo illustrato ai rappresentanti Confconfcommercio il progetto di revisione della mobilità che sta interessando la città. Si è trattato di un incontro costruttivo, terremo conto delle osservazioni. Sulla riqualificazione di corso Italia abbiamo indicato l’iter del progetto. Per quanto la proposta sui parcheggi brevi verrà presa in considerazione nell’ambito della revisione del piano della sosta che stiamo portando avanti».