Pietra, dal 25 settembre partiranno i controlli con autovelox per garantire maggiore sicurezza e una guida responsabile

Da mercoledì 25 settembre, partono i controlli con autovelox della Polizia Locale di Pietra Ligure.

"Da qualche tempo sono sempre più numerose le lamentele per la eccessiva velocità in diverse strade cittadine e, in particolare, in Via Nazario Sauro, oggetto di un importante intervento di allargamento e riqualificazione che evidentemente “invoglia” ad una andatura più veloce e che necessità, pertanto, di un controllo che serva da deterrente per gli automobilisti e motociclisti che percorrono la strada ad eccessiva velocità, con l’obiettivo di evitare eventuali incidenti. Non ci interessa fare cassa ma aumentare la sicurezza sulle nostre strade", dichiarano il Sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi e il consigliere delegato alla Polizia Locale Umberto Bona.

"Il Comune di Pietra Ligure, come più volte richiesto dai cittadini, metterà in atto una serie di attività e controlli legati alla promozione della guida responsabile e del rispetto del codice della strada, a partire dal controllo tramite l’autovelox mobile delle strade maggiormente trafficate che sarà operato a partire da mercoledì 25 settembre dagli agenti della Polizia Locale. Nell’ottica di aumentare la sicurezza delle nostre strade, abbiamo concordato con la Polizia Locale di effettuare una serie di controlli con lo scopo primario di invitare gli automobilisti a rispettare i limiti di velocità a beneficio di tutti".

"L’obiettivo è quello di garantire una maggiore sicurezza stradale e far sì che gli utenti della strada rispettino i limiti di velocità. Sono previsti anche una serie di verifiche attraverso posti di controllo effettuati direttamente dagli agenti e un’attività di monitoraggio nei punti ritenuti più sensibili della città. Auspichiamo che questo nostro intervento sensibilizzi gli utenti al rispetto dei limiti di velocità e sia utile a prevenire eventuali situazioni di pericolo", concludono De Vincenzi e Bona.