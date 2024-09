Savona, prime prove tecniche per cambiare la viabilità in centro città

Non sono passate inosservate ai savonesi, ieri sera, le simulazioni per la nuova viabilità per migliorare quella di Piazza Mameli alla quale sta lavorando il Comune e che riguarderà non solo le auto ma anche i mezzi pubblici di Tpl.

I test hanno infatti riguardato i bus del trasporto pubblico per verificare la seconda e terza ipotesi della nuova viabilità proposta da Sintagma. La seconda prevede la chiusura di via Cesare Battisti e via Pertinace, il senso unico su via Famagosta (verso est) e l’inversione del senso di marcia su via dei Mille con il doppio senso tra via Poggi e via dei Vegerio .

La terza ipotesi, prevede il senso unico su via Famagosta (verso est) e il doppio senso di marcia su via dei Mille tra via Poggi e via Vegerio con la prosecuzione della restante parte a senso unico tra via Poggi e piazza Diaz.

In questi due casi uno dei nodi è la svolta dei mezzi di grandi dimensioni come gli autobus da via De Vegerio per via dei Mille e successivamente la svolta verso la Villetta. Una svolta che non è sembrata troppo agevole e che richiederebbe ai mezzi di "invadere"v la corsia opposta nell'innesto su via Dei Mille