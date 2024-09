Messa in sicurezza dell'ex Savam: Altare vede la luce, vicina la riapertura della strada

Dopo quasi due anni di attesa e disagi, Altare è finalmente vicina alla riapertura di via XXV Aprile e via Cesio.

"Siamo in dirittura d'arrivo, anche se, per prudenza, preferisco non annunciare date. Negli ultimi tempi abbiamo affrontato di tutto, tra esposti e altri imprevisti, ma ora siamo davvero vicini", commenta il sindaco Roberto Briano.

La riapertura di via XXV Aprile, come precisato dal primo cittadino, sarà inizialmente parziale, con il traffico che potrà scorrere solo su una corsia. Nonostante ciò, questa novità rappresenta già un passo avanti significativo per i cittadini, che hanno dovuto affrontare numerosi disagi a causa della chiusura prolungata.

"A fine agosto la Soprintendenza ha ispezionato i lavori e si è detta molto soddisfatta. Tuttavia, prima di fissare una data ufficiale, preferisco aspettare di avere tutte le autorizzazioni necessarie nero su bianco", spiega Briano, sottolineando l’importanza di procedere con cautela per evitare ulteriori ritardi. Questa mattina si è svolto un nuovo sopralluogo per verificare lo stato delle linee semaforiche e dell'illuminazione di sicurezza all'interno del cantiere.

"Sono stati anni difficili, e spero sinceramente che una situazione simile non si ripeta mai più. Abbiamo fatto tutto il possibile per accelerare i tempi, ma scontrarsi con la burocrazia non è mai facile", aggiunge.

Il sindaco ha anche ricordato le numerose critiche ricevute in questo periodo: "Sono stato accusato di aver chiuso io la strada, ma non è vero. È stato l’intervento della Procura che ci ha 'costretti' a firmare l'ordinanza, quindi non avevamo scelta".

Nonostante le difficoltà, Briano sottolinea che da questa esperienza sono emerse lezioni preziose e un nuovo spirito di collaborazione. "Abbiamo imparato dai nostri errori, ma la cosa più positiva è che si è creato un bel rapporto con le associazioni locali. Mi piacerebbe che questo spirito di collaborazione si estendesse a tutta la cittadinanza".

Intanto, a giorni, inizieranno importanti lavori sul rio Fossato: "Un progetto che porterà benefici a tutta Altare", conclude Briano.